В КГВА рассказали о последствиях ночной атаки на Киев

Как сообщалось ранее, во время ночной атаки против Украины Россия нанесла удар по одному из промышленных объектов на территории Тернопольской области. Возник масштабный пожар.

По состоянию на 06:00 16 октября, в Черном море находятся 2 российских судна, одно из которых является ракетоносителем с возможным общим залпом "Калибров" до 4 ракет.

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