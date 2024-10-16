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В КГВА рассказали о последствиях ночной атаки на Киев

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В ночь на 16 октября враг пытался атаковать Киев беспилотными летательными аппаратами. Воздушная тревога в столице длилась более двух часов. Все вражеские БПЛА, угрожавшие Киеву, были обезврежены на подступах к столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

По состоянию на текущую минуту в Киевской области еще фиксируются российские дроны, ведется боевая работа ПВО по их уничтожению. Но не исключено, что вражеские беспилотники могут направить вектор движения на Киев и в столице будет повторно объявлена воздушная тревога.

 

Как сообщалось ранее, во время ночной атаки против Украины Россия нанесла удар по одному из промышленных объектов на территории Тернопольской области. Возник масштабный пожар.

По состоянию на 06:00 16 октября, в Черном море находятся 2 российских судна, одно из которых является ракетоносителем с возможным общим залпом "Калибров" до 4 ракет.

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Война России против Украины