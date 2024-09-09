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У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на Київ

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В ніч проти 9 вересня російська армія знову застосувала проти Києва ударні БпЛА, попередньо типу Shahed, запущені з території Курської області. На місто баражуючі боєприпаси заходили після опівночі кількома хвилями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Повітряна тривога у столиці тривала понад годину.

Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені на підступах до столиці. Точну кількість та тип дронів пізніше оприлюднять Повітряні Сили.

Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

"Як ви бачите - майже щоночі у нас є тривоги. Тривоги повʼязані із реальними загрозами! Тому прошу вас завжди відповідально ставитися до оголошення небезпек, не нехтувати правилами і завжди користуватися укриттями. Бережіть себе!", - звернувся до киян начальник КМВА Сергій Попко. 

Нагадаємо, в ніч з 8 на 9 вересня у місті Києві та низці областей України оголошено тривогу. Причиною стали ворожі БпЛА.

У Київській області працювали сили протиповітряної оборони. Вибухи чули також у Києві.

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КиївВійна Росії проти України