У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на Київ

Повітряна тривога у столиці тривала понад годину.

Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені на підступах до столиці. Точну кількість та тип дронів пізніше оприлюднять Повітряні Сили.

Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

"Як ви бачите - майже щоночі у нас є тривоги. Тривоги повʼязані із реальними загрозами! Тому прошу вас завжди відповідально ставитися до оголошення небезпек, не нехтувати правилами і завжди користуватися укриттями. Бережіть себе!", - звернувся до киян начальник КМВА Сергій Попко.