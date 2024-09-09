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В КГВА рассказали о последствиях ночной атаки на Киев

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В ночь на 9 сентября российская армия вновь применила против Киева ударные БпЛА, предварительно типа "Shahed", запущенные с территории Курской области. На город они заходили после полуночи несколькими волнами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Воздушная тревога в столице продолжалась больше часа.

Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, угрожавшие Киеву, были уничтожены на подступах к столице. Точное количество и тип дронов позже обнародуют Воздушные Силы.

Предварительно в городе без разрушений и пострадавших.

"Как вы видите – почти каждую ночь у нас есть тревоги. Тревоги связаны с реальными угрозами! Поэтому прошу вас всегда ответственно относиться к объявлению опасностей, не пренебрегать правилами и всегда пользоваться укрытиями. Берегите себя!", - обратился к киевлянам начальник КМВА Сергей Попко.

Напомним, в ночь с 8 на 9 сентября в городе Киеве и ряде областей Украины была объявлена тревога. Причиной стали вражеские БПЛА.

В Киевской области работали силы противовоздушной обороны. Взрывы слышали также в Киеве.

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