UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

КМВА пояснила, чим остання ракетна атака РФ на Київ відрізнялася від попередніх

Ілюстративне фото: у КМВА заявили, що РФ шукає вразливі місця в ППО столиці (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація своєю атакою на Київ ввечері неділі, 30 червня, намагалася розвідати методи і засоби, аби вразити столицю.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив начальник КМВА Сергій Попко.

"Сьогоднішній ракетний удар по Києву відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України. Противник ударив не в темний час доби, не комбінованим чи масованим обстрілом. Не балістичною зброєю чи крилатими ракетами з бортів стратегічних бомбардувальників", - розповів Попко.

За його словами, агресор випробовує нові тактики та шукає влучний час, методи і засоби аби вразити Київ. Адже столиця завжди була і буде однією з найпріоритетніших цілей для загарбників.

"Звісно, на кожну дію ворога у ЗСУ знайдеться своя ефективна протидія. Але такі атаки окупантів мають бути нагадуванням для мешканців столиці - жодну повітряну тривогу ігнорувати не можна", - зауважив він.

Ракетна атака на Київ

Нагадуємо, сьогодні у Києві було оголошено повітряну тривогу. Тоді Повітряні сили попереджали про те, що в бік столиці летить ракета.

Пізніше стало відомо, що у Києві в результаті падіння уламків ракети сталась пожежа в одному з будинків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в УкраїніРакетна атака