RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

КМВА объяснила, чем последняя ракетная атака РФ на Киев отличалась от предыдущих

Иллюстративное фото: в КМВА заявили, что РФ ищет уязвимые места в ПВО столицы (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация своей атакой на Киев вечером воскресенья, 30 июня, пыталась разведать методы и средства, чтобы поразить столицу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник КМВА Сергей Попко.

"Сегодняшний ракетный удар по Киеву отличается от многочисленных последних воздушных атак врага по столице Украины. Противник ударил не в темное время суток, не комбинированным или массированным обстрелом. Не баллистическим оружием или крылатыми ракетами с бортов стратегических бомбардировщиков", - рассказал Попко.

По его словам, агрессор испытывает новые тактики и ищет точное время, методы и средства, чтобы поразить Киев. Ведь столица всегда была и будет одной из приоритетных целей для захватчиков.

"Конечно, на каждое действие врага в ВСУ найдется свое эффективное противодействие. Но такие атаки окупантов должны быть напоминанием для жителей столицы - никакую воздушную тревогу игнорировать нельзя", - отметил он.

Ракетная атака на Киев

Напоминаем, сегодня в Киеве была объявлена воздушная тревога. Тогда воздушные силы предупреждали о том, чтов сторону столицы летит ракета.

Позже стало известно, что в Киеве в результате падения обломков ракеты произошел пожар в одном из домов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в УкраинеРакетная атака