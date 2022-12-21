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У КМВА очікують оптимістичних прогнозів щодо відновлення світла у Києві

Фото: у КМВА очікують оптимістичних прогнозів щодо відновлення світла у Києві (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прогнози щодо відновлення світла в Києві вже найближчим часом мають бути оптимістичними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова в ефірі телемарафону.

За його словами, енергетики найближчим часом намагатимуться перейти від аварійних відключень до планових. При цьому він зазначив, що внаслідок атак росіян велику кількість енергооб'єктів пошкоджено.

"Світло для споживачів подається в режимі аварійних відключень, екстрених, і переходити на планові відключення, на ці графіки поки що рано, але позитив у тому, що водопостачання працює у штатному режимі, тепло в будинках киян є", - наголосив Шаманов.

Також він зазначив, що очікує на покращення ситуації зі світлом.

"Найближчим часом прогнози мають бути оптимістичні. Все полагодимо", - додав Шаманов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Дніпропетровській області сьогодні, 21 грудня, повертають графіки відключення світла.

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