У КМВА очікують оптимістичних прогнозів щодо відновлення світла у Києві

За його словами, енергетики найближчим часом намагатимуться перейти від аварійних відключень до планових. При цьому він зазначив, що внаслідок атак росіян велику кількість енергооб'єктів пошкоджено.

"Світло для споживачів подається в режимі аварійних відключень, екстрених, і переходити на планові відключення, на ці графіки поки що рано, але позитив у тому, що водопостачання працює у штатному режимі, тепло в будинках киян є", - наголосив Шаманов.

Також він зазначив, що очікує на покращення ситуації зі світлом.

"Найближчим часом прогнози мають бути оптимістичні. Все полагодимо", - додав Шаманов.