В КГВА ожидают оптимистичных прогнозов по восстановлению света в Киеве

По его словам, энергетики в ближайшее время постараются перейти от аварийных отключений к плановым. При этом он отметил, что в результате атак россиян большое количество энергообъектов повреждено.

"Свет для потребителей подается в режиме аварийных отключений, экстренных, и переходить на плановые отключения, на эти графики пока рано, но позитив в том, что водоснабжение работает в штатном режиме, тепло в домах киевлян есть", - подчеркнул Шаманов.

Также он отметил, что ожидает улучшения ситуации со светом.

"В ближайшее время прогнозы должны быть оптимистичны. Все починим", - добавил Шаманов.