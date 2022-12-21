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В КГВА ожидают оптимистичных прогнозов по восстановлению света в Киеве

Фото: в КГВА ожидают оптимистичных прогнозов по восстановлению света в Киеве (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Прогнозы по восстановлению света в Киеве уже в ближайшее время должны быть оптимистичными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Киевской городской военной администрации Михаила Шаманова в эфире телемарафона.

По его словам, энергетики в ближайшее время постараются перейти от аварийных отключений к плановым. При этом он отметил, что в результате атак россиян большое количество энергообъектов повреждено.

"Свет для потребителей подается в режиме аварийных отключений, экстренных, и переходить на плановые отключения, на эти графики пока рано, но позитив в том, что водоснабжение работает в штатном режиме, тепло в домах киевлян есть", - подчеркнул Шаманов.

Также он отметил, что ожидает улучшения ситуации со светом.

"В ближайшее время прогнозы должны быть оптимистичны. Все починим", - добавил Шаманов.

Напомним, ранее стало известно, что в Днепропетровской области сегодня, 21 декабря, возвращают графики отключения света.

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