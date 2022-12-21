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В Дніпропетровській області повернули графіки відключень світла: подробиці

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Середа 21 грудня 2022 17:31
В Дніпропетровській області повернули графіки відключень світла: подробиці Фото: в Дніпропетровській області повернули графіки відключень світла: подробиці (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок безперервної роботи енергетикам вдалось стабілізувати систему в Дніпропетровській області. В регіоні повертають графіки відключень світла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Олексія Резніченка голови Дніпропетровської ОВА.

"Заживлена вся критична інфраструктура області. Підключені водогони та котельні. Вони працюють у штатному режимі. Надходить електрика і до будинків. Після жорстких відключень повертаємося до графіків", - пише Резніченко.

Як пояснив голова ОВА, в області діють три черги: дві з електрикою та одна знеструмлена.

Також енергетики намагатимуться давати світло по 5 годин й 4 години - без електропостачання. У разі дефіциту потужності - відключення будуть довшими.

"При цьому тотальна економія лишається трендом цієї зими. Користуємося електроприладами по черзі і максимально заощаджуємо. Вимикаємо усе зайве. Всюди. Удома і на роботі. Так допомагаємо країні і самим собі", - пише Резніченко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Дніпропетровській області запровадили оновлені графіки стабілізаційних відключень.

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