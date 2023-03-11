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У КМВА назвали терміни закінчення ремонтних робіт у Києві після ракетної атаки по енергетиці

Фото: в КМВА назвали терміни закінчення ремонтних робіт у Києві після ракетної атаки (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві сьогодні, 11 березня планують завершити ремонтні роботи, які проводилися після ракетної атаки. Наразі внаслідок ворожих атак 8% споживачів все ще залишаються без теплопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника КМВА Сергія Попко.

За його словами, відключення електроенергії в місті відсутні, водопостачання працює в штатному режимі.

"Теплопостачання - повертаємо тепло в оселі киян так швидко, наскільки можемо. Зараз без теплопостачання 8% споживачів. Вже сьогодні плануємо завершити аварійно-ремонтні роботи і відновити стабільне функціонування усієї інфраструктури Києва!" - повідомив Попко.

Нагадаємо, 9 березня Росія масовано атакувала ракетами українські об'єкти енергетики, під ударом, зокрема, опинився й Київ. Так, в Голосіївському районі ракета "Кинджал" влучила в об'єкт інфраструктури. Крім того, зафіксували влучання у Святошинському районі.

Внаслідок атаки ворога в столиці було пошкоджено енергетичний об'єкт, також стало відомо про трьох постраждалих.

Ще вчора в Києві вводилися стабілізаційні відключення світла через пошкодження енергосистеми, але їх того ж дня скасували.

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КиївЕлектроенергія