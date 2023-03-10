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У Києві скасували стабілізаційні відключення світла, - ДТЕК

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Київ, П'ятниця 10 березня 2023 13:28
У Києві скасували стабілізаційні відключення світла, - ДТЕК Фото: в Києві скасували стабілізаційні відключення світла (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві сьогодні, 10 березня скасували стабілізаційні відключення світла. Їх застосовували через пошкодження енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Київські електромережі.

"О 12:47 було відновлено електропостачання всіх жителів столиці, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються", - йдеться в повідомленні.

В ДТЕК додають, що ситуація в енергосистемі досі складна, тому закликають слідкувати далі за оновленнями.

Нагадаємо, сьогодні стабілізаційні відключення запровадили у частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів столиці, оскільки через пошкодження обладнання енергооб’єктів не можна було передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

Раніше ми писали, що в результаті вчорашньої масованої ракетної атаки в Києві було пошкоджено енергетичний об'єкт, що призвело до екстрених відключень світла у столиці.

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ДТЕК Київ
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