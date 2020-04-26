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В КМУ назвали города, из которых украинцы смогут вернуться в Украину: список

Новости » Коронавирус     26.04.2020 - 20:53
В КМУ назвали города, из которых украинцы смогут вернуться в Украину: список
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

Правительство возобновит ряд специальных рейсов для эвакуации украинцев

Кабинет министров анонсировал возобновление ряда специальных рейсов из 26 городов мира для эвакуации граждан Украины из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в ближайшее время украинцы получат возможность вернуться домой из 26 городов мира. После возвращения все граждане будут обязаны пройти 14-дневную обсервацию дома или в специальных заведениях. Обсервация будет контролироваться с помощью приложения "Дій вдома"

Также в правительстве опубликовали список городов, из которых будут осуществляться специальные рейсы для эвакуации украинцев: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Для украинцев, которые хотят вернуться домой, запланированы новые рейсы, - Владислав Криклий

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания SkyUp назначила несколько рейсов из Киева во Франкфурт для эвакуации иностранных граждан из Украины. Рейсы состоялись 6 и 25 апреля.

Добавим, министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что МВД не больше даст согласия ни на один авиационный чартер для эвакуации граждан Украины. Пассажирское авиасообщение Украины было полностью закрыто. Такое решение Аваков объяснил большим количеством случаев нарушения обязательной обсервации и самоизоляции.

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