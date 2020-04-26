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У КМУ назвали міста, з яких українці зможуть повернутися в Україну: список

Новини » Коронавірус     26.04.2020 - 20:53
У КМУ назвали міста, з яких українці зможуть повернутися в Україну: список
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

Уряд відновить низку спеціальних рейсів для евакуації українців

Кабінет міністрів анонсував відновлення низки спеціальних рейсів з 26 міст світу для евакуації громадян України через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, найближчим часом українці отримають змогу повернутися додому з 26 міст світу. Після повернення всі громадяни будуть зобов'язані пройти 14-денну обсервацію вдома або у спеціальних закладах. Обсервація контролюватиметься за допомогою додатку "Дій вдома".

Також в уряді опублікували список міст, з яких будуть здійснюватися спеціальні рейси для евакуації українців: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.

Для українців, які хочуть повернутися додому, заплановано нові рейси, - Владислав Криклій

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіакомпанія SkyUp призначила декілька рейсів з Києва до Франкфурта для евакуації іноземних громадян з України. Рейси відбулися 6 та 25 квітня.

Додамо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що МВС не дасть більше згоди на жоден авіаційний чартер для евакуації громадян України. Пасажирське авіасполучення України було повністю закрито. Таке рішення Аваков пояснив великою кількістю випадків порушення обов'язкової обсервації та самоізоляції.

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