ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Назначен авиарейс из Киева в Франкфурт

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 04:54
Назначен авиарейс из Киева в Франкфурт
Фото: аэропорт "Борисполь" (РБК-Украина)

Рейс отправится 6 апреля

Украинский авиаперевозчик SkyUp Airlines 6 апреля совершит рейс в Франкфурт, Германию несмотря на закрытие границ из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Великобритании в Украине.

Отмечается, что рейс будет следовать только до Франкфурта. Из Киева самолет отправляется в 7:45.

"Если вы хотите воспользоваться возможностью покинуть Украину, чтобы вернуться в Великобританию или третьей страны, тогда вам нужны доказательства путешествия, например, билет на рейс до следующего места назначения", - говорится в сообщении.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением - со 100% обсервацией под контролем санитарных врачей с последующим тестом ПЦР.

РБК-Украина писало, что более 13,6 тыс. людей ждут евакуции из-за границы после принятия решения о закрытии границ. За рубежом в больницах с диагнозом коронавирус находятся 34 гражданина Украины.

В Ryanair не ожидают возобновления рейсов до июня Грузия закрывает авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Новости Украины авиасообщение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь