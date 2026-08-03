Кмітливість джмелів підтвердили вчені: не поступаються шимпанзе та слонам

Міжнародна група дослідників з'ясувала, що джмелі здатні самостійно розв'язувати складні головоломки без попереднього навчання. Науковці вважають, що така здатність свідчить про високий рівень когнітивних можливостей комах, який раніше переважно пов'язували з великими хребетними тваринами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC Radio .

Результати дослідження, опублікованого в журналі Science, показали, що джмелі змогли розв'язати модифіковану версію відомої "проблеми коробки та банана", яку свого часу використовували для вивчення інтелекту шимпанзе.

Для комах завдання адаптували: замість банана вони мали отримати цукрову винагороду, а замість коробок використовували невелику кульку.

За словами одного з авторів дослідження, фізика Університету Оулу Юхи-Хейккі Кантоли, найбільше вразило те, що джмелів ніхто не навчав такому способу розв'язання задачі.

"У їхніх діях є певна рішучість. Це просто залишає відчуття, що в мозку цих істот щось відбувається", - сказав Кантола.

Як проходив експеримент

Дослідження проводили у невеликих вольєрах, де джмелі не могли літати.

Спочатку комах навчили пов'язувати синє коло на підлозі, яке символізувало квітку, із солодкою винагородою. Після цього "квітку" перемістили на стелю, зробивши її недосяжною, а поруч поклали маленьку кульку.

Щоб дістатися до ласощів, джмелям потрібно було самостійно здогадатися підкотити кульку під синє коло, а потім піднятися на неї.

З цим завданням успішно впоралися 73% комах.

Більшість бджіл у новому дослідженні самостійно з'ясували, що вони можуть проштовхнути м'яч під синє коло та піднятися по ньому, щоб отримати солодкі ласощі (фото Університет Оулу)

Вчені перевірили, чи це не випадковість

Дослідники припустили, що джмелі могли просто хаотично рухати кульку, тому підготували ще один експеримент.

Комахам дозволили оглянути простір із двома камерами, лише в одній із яких знаходилося синє коло. Потім його зробили невидимим за допомогою червоного світла та знову помістили кульку.

У результаті 23 із 30 джмелів правильно запам'ятали місце розташування цілі та перемістили кульку саме туди, де раніше знаходилося коло.

На думку авторів роботи, це свідчить, що комахи діяли не випадково, а використовували пам'ять і просторову орієнтацію.

Чому відкриття не здивувало всіх науковців

Біологиня та фахівчиня з охорони природи Аманда Ліцнер, яка не брала участі у дослідженні, зазначила, що подібні результати відповідають поведінці джмелів у природі.

За її словами, під час пошуку нектару вони постійно навчаються працювати з різними квітами, запам'ятовують маршрути та знаходять дорогу назад до гнізда.

"Джмелі мають неймовірну здатність до навчання та пам'яті", - наголосила Ліцнер.

Вона також висловила сподівання, що нові результати допоможуть людям краще зрозуміти значення диких запилювачів та активніше захищати їх. Зокрема, науковиця закликала обережніше використовувати пестициди, які можуть негативно впливати на пам'ять комах і їхню здатність знаходити їжу.

Дослідження ставить нові питання

Автори роботи зазначають, що поки зарано робити висновки про свідомість або рівень інтелекту джмелів.

Втім, дослідження демонструє, що окремі когнітивні здібності, які тривалий час вважали характерними лише для людини чи великих хребетних тварин, можуть бути властивими й комахам.