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В КМИС прокомментировали последний рейтинг партий

Новости » Выборы 2019    16.07.2019 - 12:05
В КМИС прокомментировали последний рейтинг партий
Фото: Антон Грушецкий (facebook com uacsd)

Партии Вакарчука и Смешко находятся на грани преодоления 5%-го барьера

Опрос КМИС, проведенный перед выборами в Верховную раду, свидетельствует о том, что партии "Голос" и "Сила и честь" находятся на грани прохождения в парламент. Об этом сказал заместитель исполнительного директора КМИС Антон Грушецкий в комментарии "Громадському".

Грушецкий напомнил о том, что для оценки шансов партий нужно учитывать погрешность социологического исследования.

"Если партия набирает 5% - это не означает, что она проходит. Поэтому на самом деле говорить, что кто-то проходит или не проходит сложно", - сказал он.

Он также отметил, что аудитория, среди которой проводили опрос, не включает военнослужащих, людей, проходящих лечение, заключенных и ряд других категорий.

Кроме того, у партий "Сила и честь", "Голос", "Европейская Солидарность" и "Слуга народа" не кристаллизовались электораты и они пересекаются, то есть избиратели каждой из этих партий имеют запасной вариант среди партий конкурентов, рассказал Грушецкий.

Также на выбор людей сейчас существенно влияют медиаповоды, добавил заместитель исполнительного директора КМИС.

"Поэтому с учетом погрешности и этих факторов показатели могут быть ниже или выше", - подытожил он.

Напомним, по данным опроса КМИС, проведенного 3-13 июля, в первую пятерку вошла партия "Сила и честь" (5,1%), а партия "Голос" (4,0%) оказалась на шестом месте, но с учетом погрешности выборки сохраняет шансы попасть в парламент.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-10 июля, в парламент проходят пять партий.

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