У КМІС прокоментували останній рейтинг партій

Фото: Антон Грушецький (facebook com uacsd)

Партії Вакарчука і Смешка знаходяться на межі подолання 5%-го бар'єру

Опитування КМІС, проведене перед виборами до Верховної ради, свідчить про те, що партії "Голос" та "Сила і честь" знаходяться на межі проходження в парламент. Про сказав заступник виконавчого директора КМІС Антон Грушецький у коментарі "Громадському".

Грушецький нагадав про те, що для оцінки шансів партій потрібно брати до уваги похибку соціологічного дослідження.

"Якщо партія набирає 5% - це не означає, що вона проходить. Тому насправді говорити, що хтось проходить чи не проходить складно", - сказав він.

Він також зазначив, що аудиторія, серед якої проводили опитування, не включає військовослужбовців, людей, які проходять лікування, ув’язнених та низку інших категорій.

Крім того, у партій "Сила і честь", "Голос", "Європейська Солідарність" та "Слуга народу" не кристалізовані електорати й вони доволі перетинаються, тобто виборці кожної з цих партій мають запасний варіант серед партій конкурентів, розповів Грушецький.

Також на вибір людей нині суттєво впливають медіаприводи, додав заступник виконавчого директора КМІС.

"Тому з урахуванням похибки та цих факторів показники можуть бути нижчі або вищі", - підсумував він.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, проведеного 3-13 липня, до першої п'ятірки увійшла партія "Сила і честь" (5,1%), а натомість партія "Голос" (4,0%) опинилася на шостому місті, але з урахування похибки вибірки зберігає шанси потрапити до парламенту.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-10 липня, до парламенту проходять п'ять партій.