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СБУ расследует опрос жителей об "отсоединении Галичины"

Новости » Происшествия    24.04.2019 - 14:49
СБУ расследует опрос жителей об "отсоединении Галичины"
Фото: опрос (facebook.com svitlana.hitrova)

Жителей региона призвали не поддаваться на провокации

Служба безопасности Украины проводит проверку по факту распространения опроса провокационного характера, в котором говорится о "перспективах региона" вроде "отдельного независимого государства" или "присоединение к другому государству". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ во Львовской области.

Как сообщается, в проведении так называемого опроса усматриваются публичные призывы или распространение материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Сейчас СБУ принимает меры для установления всех причастных к организации указанной провокации и привлечения их к ответственности согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении.

Жителей региона призвали не поддаваться на провокации.

"С учетом приобретенного спецслужбой опыта обнаружения и блокировки фактов деятельности российских спецслужб против Украины, в том числе направленной на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашем государстве, призываем жителей региона не поддаваться на провокации и не способствовать публичному распространению указанного «опроса», который является очевидным элементом вражеской пропаганды", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре разгорелся скандал после того, как на видео зафиксировали выдачу венгерских паспортов гражданам Украины в Береговом. Данный процесс сопровождался инструктажем о том, что не стоит сообщать украинским властям о второй паспорт. Также на видео было зафиксировано, как украинцы зачитывают клятву, в которой обещают считать Венгрию своей родиной.

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