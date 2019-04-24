У КМІС прокоментували опитування щодо виходу Галичини з України

Фото: опитування КМІС (facebook.com svitlana.hitrova)

Автори дослідження посилаються на існування практики подібних опитувань

У Київському міжнародному інституті соціології прокоментували дослідження, яке проводилося у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію КМІС.

Як зазначили в КМІС, опитування проводилося на замовлення тижневика "Дзеркало тижня". Подібне дослідження проводилося навесні 2014 році у східних регіонах України.

"Опитування мало на меті, навпаки, виявити прояви сепаратизму, якщо вони є у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській Областях. КМІС не поширював нічого в інтернеті, а лише наші інтерв'юери особисто опитували людей. Хтось з респондентів сфотографував та поширив анкету в мережі", - йдеться в заяві.

Соціологи зауважують, що українські соціологи регулярно проводять заміри рівня підтримки сепаратизму чи автономії окремих регіонів України.

"Якщо хтось знає спосіб, як досліджувати поширеність сепаратистських настроїв населення без такого роду запитань, напишіть, будь ласка, ми з задоволенням перейдемо на цю методику", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, СБУ проводить перевірку за фактом соцопитування "Думки та погляди жителів Галичини" з приводу майбутнього регіону. Серед можливих варіантів громадянам пропонується вступити до складу Польщі або створити власну державу.

Нагадаємо, за результатами підрахунку 100% протоколів, на президентських виборах переміг Володимир Зеленський з результатом 73,22% голосів. Петро Порошенко отримав 24,45% голосів. Зеленський переміг у всіх областях України за винятком Львівської області.