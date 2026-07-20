В КМДА заявили про оновлення біля метро "Лук'янівська" після удару РФ: що зміниться

Водночас для встановлення тимчасового світлофорного об'єкта потрібен додатковий час, оскільки необхідно змонтувати консолі та підключити електроживлення.

Наразі на місці тривають підготовчі роботи. Після погодження схеми організації дорожнього руху з Управлінням патрульної поліції у Києві комунальники нанесуть дорожню розмітку та встановлять дорожні конструкції КМДА.

Як зазначили у міській адміністрації, тимчасовий перехід створюють для забезпечення безпечного пересування пішоходів у районі станції метро.

На першому етапі перехід працюватиме як нерегульованийі.

У КМДА уточнили, що після завершення монтажу консолей та підключення живлення тимчасовий перехід стане регульованим.

Тимчасовий наземний перехід облаштовують неподалік зупинки громадського транспорту.