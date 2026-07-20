В КГГА заявили об обновлении возле метро "Лукьяновская" после удара РФ: что изменится

В Киеве возле станции метро "Лукьяновская" появится временный наземный пешеходный переход. Так решили после того, как подземный переход возле станции повредило после атаки РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА в Telegram.
В то же время, для установки временного светофорного объекта требуется дополнительное время, поскольку необходимо смонтировать консоли и подключить электропитание.
Сейчас на месте продолжаются подготовительные работы. После согласования схемы организации дорожного движения с Управлением патрульной полиции в Киеве коммунальщики нанесут дорожную разметку и установят дорожные конструкции КГГА.
Как отметили в городской администрации, временный переход создается для обеспечения безопасного передвижения пешеходов в районе станции метро.
На первом этапе переход будет работать как нерегулируемый.
В КГГА уточнили, что по завершении монтажа консолей и подключения питания временный переход станет регулируемым.
Временный наземный переход обустраивают недалеко от остановки общественного транспорта.
Напомним, в ночь на 19 июля РФ совершила массированную атаку на Киев. В результате обстрела повреждения получила гражданская инфраструктура в нескольких районах столицы, в частности территория вблизи станции метро "Лукьяновская".
Тогда в нескольких районах города было зафиксировано повреждение жилых домов, вспыхнули пожары.