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В КГГА заявили об обновлении возле метро "Лукьяновская" после удара РФ: что изменится

08:00 20.07.2026 Пн
1 мин
Вместо поврежденного подземного перехода сделают временный наземный
aimg Юлия Маловичко
Фото: метро после одного из обстрелов РФ (Виталий Носач РБК-Украина)

В Киеве возле станции метро "Лукьяновская" появится временный наземный пешеходный переход. Так решили после того, как подземный переход возле станции повредило после атаки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА в Telegram.

В то же время, для установки временного светофорного объекта требуется дополнительное время, поскольку необходимо смонтировать консоли и подключить электропитание.

Сейчас на месте продолжаются подготовительные работы. После согласования схемы организации дорожного движения с Управлением патрульной полиции в Киеве коммунальщики нанесут дорожную разметку и установят дорожные конструкции КГГА.

Как отметили в городской администрации, временный переход создается для обеспечения безопасного передвижения пешеходов в районе станции метро.

На первом этапе переход будет работать как нерегулируемый.

В КГГА уточнили, что по завершении монтажа консолей и подключения питания временный переход станет регулируемым.

Временный наземный переход обустраивают недалеко от остановки общественного транспорта.

Напомним, в ночь на 19 июля РФ совершила массированную атаку на Киев. В результате обстрела повреждения получила гражданская инфраструктура в нескольких районах столицы, в частности территория вблизи станции метро "Лукьяновская".

Тогда в нескольких районах города было зафиксировано повреждение жилых домов, вспыхнули пожары.

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