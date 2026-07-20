В КГГА заявили об обновлении возле метро "Лукьяновская" после удара РФ: что изменится

В то же время, для установки временного светофорного объекта требуется дополнительное время, поскольку необходимо смонтировать консоли и подключить электропитание.

Сейчас на месте продолжаются подготовительные работы. После согласования схемы организации дорожного движения с Управлением патрульной полиции в Киеве коммунальщики нанесут дорожную разметку и установят дорожные конструкции КГГА.

Как отметили в городской администрации, временный переход создается для обеспечения безопасного передвижения пешеходов в районе станции метро.

На первом этапе переход будет работать как нерегулируемый.

В КГГА уточнили, что по завершении монтажа консолей и подключения питания временный переход станет регулируемым.

Временный наземный переход обустраивают недалеко от остановки общественного транспорта.