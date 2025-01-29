Одного з топпосадовців Київської міської державної адміністрації (КМДА) викрито на фейковій інвалідності. Йому загрожує п'ять років тюрми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Як повідомляють джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про першого заступника директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу КМДА Олександра Яструбенка.
Посадовець підозрюється у безпідставному оформленні собі 2 групи інвалідності, що дозволило йому отримати "бронь" від призову, а також соціальні виплати.
У період з 2023 по 2024-й він незаконно отримав 170 тисяч гривень у вигляді компенсації за "часткову втрату дієздатності".
Фото: у КМДА викрили топпосадовця на фейковій інвалідності (t.me/SBUkr)
"Як встановило розслідування, для оформлення фіктивної інвалідності чиновник власноруч підробив дані медичних досліджень, зокрема "погіршив" показники ехокардіографії, які нібито вказували на тяжке захворювання серцево-судинної системи", - пише СБУ.
Після цього підозрюваний передав підробку до міської лікарні Києва, що стало підставою для направлення висновку до медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).
Посадовцю КМДА повідомили про підозру за ч. 1,3,4 ст. 358 - підроблення, використання та збут документів, печаток, штампів та бланків.
Йому загрожує п'ять років тюрми.
Зокрема перевіряється інформація щодо можливої причетності до "схеми" інших посадовців.
Цієї осені було викрито низку корупційних скандалів довкола медико-соціальних експертних комісій. Зрештою це призвело до ліквідації органу. Замість МСЕК тепер працюють експертні команди з оцінки функціонування осіб.
Як розповідав голова Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко, станом на кінець 2024-го статусу інвалідності були позбавлені майже 200 осіб.
РБК-Україна писало, як змінились правила оформлення інвалідності з січня.
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