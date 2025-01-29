Як повідомляють джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про першого заступника директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу КМДА Олександра Яструбенка.

Деталі справи

Посадовець підозрюється у безпідставному оформленні собі 2 групи інвалідності, що дозволило йому отримати "бронь" від призову, а також соціальні виплати.

У період з 2023 по 2024-й він незаконно отримав 170 тисяч гривень у вигляді компенсації за "часткову втрату дієздатності".

Фото: у КМДА викрили топпосадовця на фейковій інвалідності (t.me/SBUkr)

"Як встановило розслідування, для оформлення фіктивної інвалідності чиновник власноруч підробив дані медичних досліджень, зокрема "погіршив" показники ехокардіографії, які нібито вказували на тяжке захворювання серцево-судинної системи", - пише СБУ.

Після цього підозрюваний передав підробку до міської лікарні Києва, що стало підставою для направлення висновку до медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Що загрожує

Посадовцю КМДА повідомили про підозру за ч. 1,3,4 ст. 358 - підроблення, використання та збут документів, печаток, штампів та бланків.

Йому загрожує п'ять років тюрми.

Зокрема перевіряється інформація щодо можливої причетності до "схеми" інших посадовців.