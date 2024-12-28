Скільки фейкових інвалідностей скасували після скандалу в МСЕК: відповідь Ляшка

Після гучного скандалу в Україні активно розглядають справи про сумнівні інвалідності. За цей час статусу позбулися майже 200 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в ефірі телемарафону.

"Нам правоохоронні органи передали вже понад 2000 справ (про сумнівну інвалідність, - ред.) Майже тисячу вже розглянули, 188 особам уже скасовано інвалідність, 388 - викликано до профільного нашого науково-дослідного інституту для переогляду. Це показує, що все рано чи пізно стає очевидним", - зазначив міністр.

Скандал із фейковими інвалідностями

Осінь 2024 року пройшла під знаком корупції в медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК). Зокрема, на фіктивних діагнозах для ухилянтів викрили керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяну Крупу. Під час обшуку в неї знайшли майже 6 млн доларів у різних валютах.

Цей епізод спричинив більш гучне викриття. Як виявилося, Крупа схвалила інвалідність II групи близько півсотні місцевих прокурорів. На цьому тлі Офіс генпрокурора ініціював розслідування зловживань по всій країні. І стало відомо, що кожен двадцятий прокурор в Україні оформив собі групу.

Офіс пообіцяв перевірити кожен випадок, а генпрокурор Андрій Костін через скандал пішов у відставку, президент Володимир Зеленський розпорядився ліквідувати МСЕК як структуру. Очікується, що 2025 року запрацює реформована система.