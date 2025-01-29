Один из топ-чиновников Киевской городской государственной администрации (КГГА) уличен на фейковой инвалидности. Ему грозит пять лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Как сообщают источники РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о первом заместителе директора Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа КГГА Александре Яструбенко.
Чиновник подозревается в безосновательном оформлении себе 2 группы инвалидности, что позволило ему получить "бронь" от призыва, а также социальные выплаты.
В период с 2023 по 2024-й он незаконно получил 170 тысяч гривен в виде компенсации за "частичную потерю дееспособности".
Фото: в КГГА разоблачили топ-чиновника на фейковой инвалидности (t.me/SBUkr)
"Как установило расследование, для оформления фиктивной инвалидности чиновник собственноручно подделал данные медицинских исследований, в частности "ухудшил" показатели эхокардиографии, которые якобы указывали на тяжелое заболевание сердечно-сосудистой системы", - пишет СБУ.
После этого подозреваемый передал подделку в городскую больницу Киева, что стало основанием для направления заключения в медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК).
Чиновнику КГГА сообщили о подозрении по ч. 1,3,4 ст. 358 - подделка, использование и сбыт документов, печатей, штампов и бланков.
Ему грозит пять лет тюрьмы.
В частности проверяется информация о возможной причастности к "схеме" других должностных лиц.
Этой осенью был разоблачен ряд коррупционных скандалов вокруг медико-социальных экспертных комиссий. В конце концов это привело к ликвидации органа. Вместо МСЭК теперь работают экспертные команды по оценке функционирования лиц.
Как рассказывал глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко, по состоянию на конец 2024-го статуса инвалидности были лишены почти 200 человек.
РБК-Украина писало, как изменились правила оформления инвалидности с января.
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