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У КМДА спростували вирубку дерев на Теремках: на місці тривають земельні роботи

16:05 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Юлія Бойко
Інформація про вирубку дерев на Теремках у Києві не відповідає дійсності (фото: прес-служба)

На будівництві резервної теплотраси на Теремках вирубку дерев не відновлювали. Ведуться лише земельні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

Як кажуть у КМДА, інформація про те, що на Теремках нібито знову вирубують дерева для прокладання тепломережі, не відповідає дійсності.

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За інформацією "Київтеплоенерго", будівництво тепломережі відбувається за оптимізованим варіантом проєкту, який передбачає збереження близько 160 дерев.

"Видаленню підлягатимуть близько 10 дерев, а решту кронують. Наразі на локації проводять земляні роботи: екскаватори риють траншею для прокладання тепломережі. Також навколо будівельного майданчика встановлюють огорожу", - повідомляють в КМДА.

Як зазначається, на локації тривають будівельно-монтажні роботи з прокладання резервної теплотраси для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2, яка має забезпечити подачу тепла в разі надзвичайної ситуації чи зупинки ТЕЦ.

Відомо, що сьогодні на місце будівництва прийшли мешканці Теремків. Вони вимагали продовжити роботи та гарантувати забезпечення житлових будинків теплом узимку.

Будівництво теплотраси на Теремках

Як повідомлялося, в Києві будується нова теплотраса для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2, яка має забезпечити резервне теплопостачання для понад 200 тисяч мешканців Голосіївського району у разі пошкодження ТЕЦ-5.

Нагадаємо, раніше за результатами діалогу з представниками громадськості, науковцями та незалежними експертами сформували перелік змін до алгоритму виконання проєкту. Ці зміни не суперечать чинним правовим, будівельним, технічним і технологічним нормам.

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