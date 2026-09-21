У КМДА спростували вирубку дерев на Теремках: на місці тривають земельні роботи

Як кажуть у КМДА, інформація про те, що на Теремках нібито знову вирубують дерева для прокладання тепломережі, не відповідає дійсності.

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За інформацією "Київтеплоенерго", будівництво тепломережі відбувається за оптимізованим варіантом проєкту, який передбачає збереження близько 160 дерев.

"Видаленню підлягатимуть близько 10 дерев, а решту кронують. Наразі на локації проводять земляні роботи: екскаватори риють траншею для прокладання тепломережі. Також навколо будівельного майданчика встановлюють огорожу", - повідомляють в КМДА.

Як зазначається, на локації тривають будівельно-монтажні роботи з прокладання резервної теплотраси для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2, яка має забезпечити подачу тепла в разі надзвичайної ситуації чи зупинки ТЕЦ.

Відомо, що сьогодні на місце будівництва прийшли мешканці Теремків. Вони вимагали продовжити роботи та гарантувати забезпечення житлових будинків теплом узимку.