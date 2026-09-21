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В КГГА опровергли вырубку деревьев на Теремках: на месте продолжаются земельные работы

16:05 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Юлия Бойко
Информация о вырубке деревьев на Теремках в Киеве не соответствует действительности (фото: пресс-служба)

На строительстве резервной теплотрассы на Теремках вырубку деревьев не возобновляли. Ведутся только земельные роботы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

Как говорят в КГГА, информация о том, что на Теремках якобы снова вырубают деревья для прокладки теплосети, не соответствует действительности.

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По информации "Киевтеплоэнерго", строительство теплосети происходит по оптимизированному варианту проекта, который предполагает сохранение около 160 деревьев.

"Удалению подлежат около 10 деревьев, а остальные кронируют. Сейчас на локации проводят земляные работы: экскаваторы роют траншею для прокладки теплосети. Также вокруг строительной площадки устанавливают ограждение", - сообщают в КГГА.

Как отмечается, на локации продолжаются строительно-монтажные работы по прокладке резервной теплотрассы для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2, которые должны обеспечить подачу тепла в случае чрезвычайной ситуации или остановки ТЭЦ.

Известно, что на место строительства пришли жители Теремков. Они потребовали продолжить работу и гарантировать обеспечение жилых домов теплом зимой.

Строительство теплотрассы на Теремках

Как сообщалось, в Киеве строится новая теплотрасса для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2, которая должна обеспечить резервное теплоснабжение для более 200 тысяч жителей Голосеевского района в случае повреждения ТЭЦ-5.

Напомним, ранее по результатам диалога с представителями общественности, учеными и независимыми экспертами сформировали перечень изменений к алгоритму выполнения проекта. Эти изменения не противоречат действующим правовым, строительным, техническим и технологическим нормам.

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