В КГГА опровергли вырубку деревьев на Теремках: на месте продолжаются земельные работы

Как говорят в КГГА, информация о том, что на Теремках якобы снова вырубают деревья для прокладки теплосети, не соответствует действительности.

По информации "Киевтеплоэнерго", строительство теплосети происходит по оптимизированному варианту проекта, который предполагает сохранение около 160 деревьев.

"Удалению подлежат около 10 деревьев, а остальные кронируют. Сейчас на локации проводят земляные работы: экскаваторы роют траншею для прокладки теплосети. Также вокруг строительной площадки устанавливают ограждение", - сообщают в КГГА.

Как отмечается, на локации продолжаются строительно-монтажные работы по прокладке резервной теплотрассы для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2, которые должны обеспечить подачу тепла в случае чрезвычайной ситуации или остановки ТЭЦ.

Известно, что на место строительства пришли жители Теремков. Они потребовали продолжить работу и гарантировать обеспечение жилых домов теплом зимой.