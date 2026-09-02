КМДА спростувала "евакуацію 200 тисяч киян" взимку, але дані збирають

Евакуація чи тимчасове переміщення

У КМДА закликали медіа та громадян використовувати коректну термінологію щодо заходів підготовки до зими. Евакуація і тимчасове переміщення - різні процедури.

Наразі, кажуть в адміністрації, йдеться про можливе тимчасове переміщення окремих людей у разі кризової ситуації.

Це станеться при:

тривалій відсутності базових комунальних послуг,

реальних ризиках.

Переміщення відбувається виключно за згодою самої людини або її законного представника.

Наразі своє бажання у разі необхідності тимчасово переміститися у Києві висловили:

трохи більше ніж 1 300 одиноких людей старшого віку,

близько 400 дітей з інвалідністю,

500 осіб з інвалідністю.

"Ця кількість ще може змінюватися, зокрема під час опалювального сезону", - зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Вона нагадала, що минулої зими було понад 3 тисячі випадків, коли люди відмовлялися від тимчасового переміщення навіть за наявності підготовленого місця та транспорту.

Тому зараз місто заздалегідь з’ясовує:

чи мають люди родичів або близьких, до яких за необхідності можуть поїхати,

чи потребуватимуть допомоги міста,

який варіант буде для них прийнятним.

"Тому називати ці заходи "евакуацією 200 тисяч киян" некоректно. Важливо не підміняти зміст підготовчої роботи гучними заголовками, які можуть вводити людей в оману", - каже чиновниця.

Кого стосується

Йдеться передусім про:

одиноких людей старшого віку,

людей з інвалідністю,

дітей з інвалідністю,

окремі родини, які за складних умов можуть не впоратися самостійно.

Після того як місто спільно з райдержадміністраціями облаштує місця для тимчасового перебування киян, про це повідомлять на офіційних сторінках КМДА.

Столиця також інформуватиме про кількість таких місць та умови перебування.

Що взамін евакуації

Для більшості людей рішенням може бути не переміщення, а посилення допомоги за місцем проживання: