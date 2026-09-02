КМДА спростувала "евакуацію 200 тисяч киян" взимку, але дані збирають

Евакуація сотень тисяч жителів столиці взимку поки що не планується. Влада розглядає інші заходи, у тому числі адресну підтримку деяких категорій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської міської державної адміністрації.
У КМДА закликали медіа та громадян використовувати коректну термінологію щодо заходів підготовки до зими. Евакуація і тимчасове переміщення - різні процедури.
Наразі, кажуть в адміністрації, йдеться про можливе тимчасове переміщення окремих людей у разі кризової ситуації.
Це станеться при:
Переміщення відбувається виключно за згодою самої людини або її законного представника.
Наразі своє бажання у разі необхідності тимчасово переміститися у Києві висловили:
"Ця кількість ще може змінюватися, зокрема під час опалювального сезону", - зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда.
Вона нагадала, що минулої зими було понад 3 тисячі випадків, коли люди відмовлялися від тимчасового переміщення навіть за наявності підготовленого місця та транспорту.
Тому зараз місто заздалегідь з’ясовує:
"Тому називати ці заходи "евакуацією 200 тисяч киян" некоректно. Важливо не підміняти зміст підготовчої роботи гучними заголовками, які можуть вводити людей в оману", - каже чиновниця.
Йдеться передусім про:
Після того як місто спільно з райдержадміністраціями облаштує місця для тимчасового перебування киян, про це повідомлять на офіційних сторінках КМДА.
Столиця також інформуватиме про кількість таких місць та умови перебування.
Для більшості людей рішенням може бути не переміщення, а посилення допомоги за місцем проживання:
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні планують переглянути підхід до комендантської години. У Києві її тривалість буде скорочено.
Також повідомлялося, що херсонців, які не готові виїжджати повністю, в ОВА закликали перечекати хоча б осінньо-зимовий період у безпечніших регіонах.
Крім того, на Донеччині продовжується примусова евакуація родин з дітьми. З 7 населених пунктів у серпні вивезли 169 осіб. Залишається ще пів тисячі.