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КГГА опровергла "эвакуацию 200 тысяч киевлян" зимой, но данные собирают

18:56 02.09.2026 Ср
2 мин
Киев готовится к разным сценариям прохождения отопительного сезона
aimg Елена Бджола
Фото: Киев во время зимнего блекаута (Getty Images)

Эвакуация сотен тысяч жителей столицы зимой пока не планируется. Власти рассматривают другие меры, включая адресную поддержку некоторых категорий.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Киевской городской государственной администрации.

Эвакуация или временное перемещение

В КГГА призвали медиа и граждан использовать корректную терминологию о мерах подготовки к зиме. Эвакуация и временное перемещение - разные процедуры.

В настоящее время, говорят в администрации, речь идет о возможном временном перемещении отдельных людей в случае кризисной ситуации.

Это произойдет при:

  • длительном отсутствии базовых коммунальных услуг,
  • реальные риски.

Перемещение происходит исключительно с согласия самого человека или его законного представителя.

Теперь свое желание в случае необходимости временно переместиться в Киеве выразили:

  • чуть более 1300 одиноких людей старшего возраста,
  • около 400 детей с инвалидностью,
  • 500 человек с инвалидностью.

"Это количество еще может изменяться, в частности, во время отопительного сезона", - отметила замглавы КГГА Марина Хонда.

Она напомнила, что прошлой зимой было более 3 тысяч случаев, когда люди отказывались от временного перемещения даже при наличии подготовленного места и транспорта.

Поэтому сейчас город заранее выясняет:

  • имеют ли люди родственников или близких, к которым при необходимости могут уехать,
  • будут ли нуждаться в помощи города,
  • какой вариант будет для них приемлемым.

"Поэтому называть эти меры "эвакуацией 200 тысяч киевлян" некорректно. Важно не подменять содержание подготовительной работы громкими заголовками, которые могут вводить людей в заблуждение", - говорит чиновница.

Кого касается

Речь идет прежде всего о:

  • одиноких людей преклонного возраста,
  • людей с инвалидностью,
  • детей с инвалидностью,
  • отдельных семей, которые в сложных условиях могут не справиться самостоятельно.

После того, как город совместно с райгосадминистрациями обустроит места для временного пребывания киевлян, об этом сообщат на официальных страницах КГГА.

Столица также будет информировать о количестве таких мест и условиях пребывания.

Что взамен эвакуации

Для большинства людей решением может быть не перемещение, а усиление помощи по месту жительства:

  • доставка продуктов и теплых наборов,
  • дополнительные визиты социальных работников,
  • организация питания,
  • помощь с транспортом.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине планируется пересмотреть подход к комендантскому часу. В Киеве его продолжительность будет сокращена.

Также сообщалось, что не готовых выезжать полностью херсонцев в ОВА призвали переждать хотя бы осенне-зимний период в более безопасных регионах.

Кроме того, в Донецкой области продолжается принудительная эвакуация семей с детьми. Из 7 населенных пунктов в августе вывезли 169 человек. Остается еще полтысячи.

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