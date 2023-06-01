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В КМДА проводять слідчі дії через ситуацію з укриттями

Фото: в КМДА проводять слідчі дії через ситуацію з укриттями (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці поводять слідчі дії в Київській міській державній адміністрації через ситуацію з укриттями.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

"Кілька хвилин тому почались (слідчі дії - ред.)", - розповіла вона.

Однак до завершення слідчих дій правоохоронці не розголошують деталей.

Закриті укриття в Києві

Сьогодні вночі російські військові атакували Київ 10 крилатими та балістичними ракетами, усі вони були збиті. Проте уламки впали на проїжджу частину у Дніпровському районі та пошкодили поліклініку у Деснянському районі.

У Деснянському районі через ворожу атаку загинули троє людей - дві жінки та дитина. Жінка хотіла потрапити до укриття, але не змогла цього зробити, адже воно було закрите.

Через цей інцидент поліція вже відкрила кримінальну справу. А мер Києва Віталій Кличко попросив відсторонити від виконання обовʼязків на час слідства голову Деснянського району.

Більше про трагедію - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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КиївКМДА