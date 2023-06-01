ua ru
Чт, 01 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В КМДА проводять слідчі дії через ситуацію з укриттями

Новость на русском →
Київ, Четвер 01 червня 2023 15:44
В КМДА проводять слідчі дії через ситуацію з укриттями Фото: в КМДА проводять слідчі дії через ситуацію з укриттями (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці поводять слідчі дії в Київській міській державній адміністрації через ситуацію з укриттями.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

"Кілька хвилин тому почались (слідчі дії - ред.)", - розповіла вона.

Однак до завершення слідчих дій правоохоронці не розголошують деталей.

Закриті укриття в Києві

Сьогодні вночі російські військові атакували Київ 10 крилатими та балістичними ракетами, усі вони були збиті. Проте уламки впали на проїжджу частину у Дніпровському районі та пошкодили поліклініку у Деснянському районі.

У Деснянському районі через ворожу атаку загинули троє людей - дві жінки та дитина. Жінка хотіла потрапити до укриття, але не змогла цього зробити, адже воно було закрите.

Через цей інцидент поліція вже відкрила кримінальну справу. А мер Києва Віталій Кличко попросив відсторонити від виконання обовʼязків на час слідства голову Деснянського району.

Більше про трагедію - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ КМДА
NEWS
ЗСУ не будуть атакувати пункти дислокації "Іскандерів" в Росії західною зброєю, - Ігнат
ЗСУ не будуть атакувати пункти дислокації "Іскандерів" в Росії західною зброєю, - Ігнат
DAILY
Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють