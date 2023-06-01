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В КГГА проводят следственные действия из-за ситуации с укрытиями

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Киев, Четверг 01 июня 2023 15:44
В КГГА проводят следственные действия из-за ситуации с укрытиями Фото: в КГГА проводят следственные действия из-за ситуации с укрытиями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Елизавета Драбкина

Правоохранители ведут следственные действия в Киевской городской государственной администрации из-за ситуации с укрытиями.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

"Несколько минут назад начались (следственные действия - ред.)", - рассказала она.

Однако до завершения следственных действий правоохранители не разглашают детали.

Закрытые укрытия в Киеве

Сегодня ночью российские военные атаковали Киев 10 крылатыми и баллистическими ракетами, все они были сбиты. Однако обломки упали на проезжую часть в Днепровском районе и повредили поликлинику в Деснянском районе.

В Деснянском районе из-за вражеской атаки погибли три человека - две женщины и ребенок. Женщина хотела попасть в укрытие, но не смогла этого сделать, ведь оно было закрыто.

Из-за этого инцидента полиция уже открыла уголовное дело. А мэр Киева Виталий Кличко попросил отстранить от исполнения обязанностей на время следствия главу Деснянского района.

Больше о трагедии - читайте в материале РБК-Украина.

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Киев КГГА
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