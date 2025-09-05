До КМДА прийшли з обшуками, щоб вилучити документи, які й так є на сайті, - заява

"У Департаменті суспільних комунікацій і підпорядкованих йому комунальних підприємствах правоохоронні органи проводять обшуки. Таким чином, правоохоронці продовжують використовувати суди та обшуки як інструмент тиску і дискредитації діяльності КМДА", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Департаменті, обшуки проводяться без рішень суду, вилучають документи, які й так є у відкритому доступі.

"Жодних попередніх запитів чи рішень суду на отримання документів не було. Натомість дії правоохоронців заблокували роботу Департаменту та підпорядкованих підприємств. Працівники Департаменту надають запитувані правоохоронними органами документи, які й без того є у відкритому доступі", - зазначають в КМДА.

Як раніше заявляв мер Києва Віталій Кличко, регулярними обшуками в столичній мерії влада прагне заблокувати роботу міста.

"Одним депутатам перешкоджають у їх присутності на засіданнях. (То допити, то обшуки). Інших залякують надуманими кримінальними справами. Ми бачимо постійні маніпуляції і брехню, яку розповсюджують на підконтрольних центральній владі телеграм каналах та в ЗМІ. Особливо цинічно і гидко виглядають спроби знищення системи управління столицею під час війни", - заявив Віталій Кличко.