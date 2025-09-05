UA

До КМДА прийшли з обшуками, щоб вилучити документи, які й так є на сайті, - заява

Фото: до КМДА прийшли з обшуками 5 вересня (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

Правоохоронці проводять обшуки в Департаменті суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації та підпорядкованих йому комунальних підприємствах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті КМДА.

"У Департаменті суспільних комунікацій і підпорядкованих йому комунальних підприємствах правоохоронні органи проводять обшуки. Таким чином, правоохоронці продовжують використовувати суди та обшуки як інструмент тиску і дискредитації діяльності КМДА", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Департаменті, обшуки проводяться без рішень суду, вилучають документи, які й так є у відкритому доступі.

"Жодних попередніх запитів чи рішень суду на отримання документів не було. Натомість дії правоохоронців заблокували роботу Департаменту та підпорядкованих підприємств. Працівники Департаменту надають запитувані правоохоронними органами документи, які й без того є у відкритому доступі", - зазначають в КМДА.

Як раніше заявляв мер Києва Віталій Кличко, регулярними обшуками в столичній мерії влада прагне заблокувати роботу міста.

"Одним депутатам перешкоджають у їх присутності на засіданнях. (То допити, то обшуки). Інших залякують надуманими кримінальними справами. Ми бачимо постійні маніпуляції і брехню, яку розповсюджують на підконтрольних центральній владі телеграм каналах та в ЗМІ. Особливо цинічно і гидко виглядають спроби знищення системи управління столицею під час війни", - заявив Віталій Кличко.

Нагадаємо, депутатка Київради та директорка Департаменту суспільних комунікацій КМДА Мирослава Смірнова звернулася до СБУ та Нацполіції через стеження за нею чотирьох невідомих чоловіків, які можуть бути співробітниками правоохоронних органів. Факт стеження вони самі підтвердили на відео, яке Смірнова опублікувала в соцмережі.

