Стеження за депутаткою від УДАРу Смірновою: відкрито кримінальну справу

За фактом незаконного стеження за депутаткою Київради від УДАРу та директоркою Департаменту суспільних комунікацій КМДА Мирославою Смірновою відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook Мирослави Смірнової.

"За фактом мого переслідування поліція відкрила кримінальне провадження. Для мене це свідчення: йдеться не про дрібний інцидент, а про переслідування представників громади Києва", - написала Смірнова.

Депутатка висловила сподівання, що "той, кого використовують, як торпеду, розуміє про кримінальну відповідальність і готовий до неї".

"А слідом підуть замовники. Це зараз в них - відчуття вседозволеності. Але є гарна фраза про життя як супермаркет, де в кінці - завжди каса. Їм доведеться відповідати перед законом. Дуже скоро", - зазначила вона.

У своєму Facebook Смірнова опублікувала витяг з Реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження.

Фото: витяг з реєстру (facebook.com/SmirnovaMyroslava)

Мирослава Смірнова також заявила, що має припущення, хто і навіщо організував стеження за нею.

"У мене навіть є підозри про виконавців та їх мотиви, про що обовʼязково вкажу слідчому. Комусь ну дуже хочеться вже 5 років пролізти в депутати Київради по Оболоні, тому і відбувається медійна атака і переслідування мене! Цього персонажа не те, що не обрали і не оберуть, він ще й сидітиме в тюрмі за розкрадання 50 фур гуманітарки, вивіз ухилянтів за кордон, а також за захист ватників", - написала депутатка.

Що відомо про стеження за депутаткою

Як повідомлялося раніше, 1 серпня Мирослава Смірнова помітила чотирьох осіб, які переслідували її на шляху з Києва до села Крюківщина, куди вона їхала до друзів.

Скрін відео з підозрюваними

Депутатка розповіла, що стеження продовжувалось тривалий час.

"Перебувала у селі Крюківщина Київської області. Тиха вечеря у колі сімʼї та найближчих друзів. Нічого особливого, крім чотирьох незапрошених, які мене супроводжували тривалий час. Роботу робили погано - ми їх помітили ще на виїзді з Києва", - повідомила вона.

Мирослава Смірнова зняла цих осіб на відео, на якому вони фактично підтвердили факт стеження.

За фактом незаконного стеження Смірнова написала заяви до СБУ та Нацполіції.