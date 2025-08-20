ua en ru
Ср, 20 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Стеження за депутаткою від УДАРу Смірновою: відкрито кримінальну справу

Середа 20 серпня 2025 17:34
UA EN RU
Стеження за депутаткою від УДАРу Смірновою: відкрито кримінальну справу Фото: правоохранители отрыли уголовное дело по факту слежки за Мирославой Смирновой (GettyImages)
Автор: Сергій Новіков

За фактом незаконного стеження за депутаткою Київради від УДАРу та директоркою Департаменту суспільних комунікацій КМДА Мирославою Смірновою відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook Мирослави Смірнової.

"За фактом мого переслідування поліція відкрила кримінальне провадження. Для мене це свідчення: йдеться не про дрібний інцидент, а про переслідування представників громади Києва", - написала Смірнова.

Депутатка висловила сподівання, що "той, кого використовують, як торпеду, розуміє про кримінальну відповідальність і готовий до неї".

"А слідом підуть замовники. Це зараз в них - відчуття вседозволеності. Але є гарна фраза про життя як супермаркет, де в кінці - завжди каса. Їм доведеться відповідати перед законом. Дуже скоро", - зазначила вона.

У своєму Facebook Смірнова опублікувала витяг з Реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження.

Стеження за депутаткою від УДАРу Смірновою: відкрито кримінальну справу

Фото: витяг з реєстру (facebook.com/SmirnovaMyroslava)

Мирослава Смірнова також заявила, що має припущення, хто і навіщо організував стеження за нею.

"У мене навіть є підозри про виконавців та їх мотиви, про що обовʼязково вкажу слідчому. Комусь ну дуже хочеться вже 5 років пролізти в депутати Київради по Оболоні, тому і відбувається медійна атака і переслідування мене! Цього персонажа не те, що не обрали і не оберуть, він ще й сидітиме в тюрмі за розкрадання 50 фур гуманітарки, вивіз ухилянтів за кордон, а також за захист ватників", - написала депутатка.

Що відомо про стеження за депутаткою

Як повідомлялося раніше, 1 серпня Мирослава Смірнова помітила чотирьох осіб, які переслідували її на шляху з Києва до села Крюківщина, куди вона їхала до друзів.

Стеження за депутаткою від УДАРу Смірновою: відкрито кримінальну справуСкрін відео з підозрюваними

Депутатка розповіла, що стеження продовжувалось тривалий час.

"Перебувала у селі Крюківщина Київської області. Тиха вечеря у колі сімʼї та найближчих друзів. Нічого особливого, крім чотирьох незапрошених, які мене супроводжували тривалий час. Роботу робили погано - ми їх помітили ще на виїзді з Києва", - повідомила вона.

Мирослава Смірнова зняла цих осіб на відео, на якому вони фактично підтвердили факт стеження.

За фактом незаконного стеження Смірнова написала заяви до СБУ та Нацполіції.

Читайте РБК-Україна в Google News
УДАР Кримінальне провадження
Новини
"Звільняємо українську територію". Сирський розповів про найгарячіші напрямки на сході
"Звільняємо українську територію". Сирський розповів про найгарячіші напрямки на сході
Аналітика
Прорив чи біг на місці? Головні підсумки зустрічі Зеленського і Трампа в Білому домі
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Прорив чи біг на місці? Головні підсумки зустрічі Зеленського і Трампа в Білому домі