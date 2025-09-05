В КГГА пришли с обысками, чтобы изъять документы, которые и так есть на сайте, - заявление

"В Департаменте общественных коммуникаций и подчиненных ему коммунальных предприятиях правоохранительные органы проводят обыски. Таким образом, правоохранители продолжают использовать суды и обыски как инструмент давления и дискредитации деятельности КГГА", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Департаменте, обыски проводятся без решений суда, изымают документы, которые и так есть в открытом доступе.

"Никаких предварительных запросов или решений суда на получение документов не было. Зато действия правоохранителей заблокировали работу Департамента и подчиненных предприятий. Работники Департамента предоставляют запрашиваемые правоохранительными органами документы, которые и без того есть в открытом доступе", - отмечают в КГГА.

Как ранее заявлял мэр Киева Виталий Кличко, регулярными обысками в столичной мэрии власть стремится заблокировать работу города.

"Одним депутатам препятствуют в их присутствии на заседаниях (то допросы, то обыски). Других запугивают надуманными уголовными делами. Мы видим постоянные манипуляции и ложь, которую распространяют на подконтрольных центральной власти телеграмм каналах и в СМИ. Особенно цинично и противно выглядят попытки уничтожения системы управления столицей во время войны", - заявил Виталий Кличко.