У КМДА показали, як будують метро на Виноградар (фото, відео)

Нагадаємо, раніше директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор розповів, коли у столиці мають побудувати метро на Виноградар. Водночас він зауважив, що остаточні терміни завершення робіт залежатимуть від фінансування.

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