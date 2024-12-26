В КГГА показали, как строят метро на Виноградарь (фото, видео)

Напомним, ранее директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор рассказал, когда в столице должны построить метро на Виноградарь. В то же время он отметил, что окончательные сроки завершения работ будут зависеть от финансирования.

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