У КМДА назвали дату запуску човникового руху метро між закритими станціями

Чиновник зазначив, що наразі проводяться випробування такого виду руху у нічний час доби. Далі розроблять графік руху поїздів для пасажирів метрополітену.

У КМДА уточнили, що влада розглядає можливість запуску двох поїздів двома шляхами з інтервалом з 30 до 15 хвилин, і кожен поїзд ходитиме з інтервалом 15 хвилин.

Також у планах зменшення навантаження на наземний вид транспорту, який зараз перевозить пасажирів між станціями закритих метро "Голосіївська" та "Деміївська", розповів Кандибор.

Таким чином у КМДА буде розуміння, що частина пасажирів перейде у підземку на човниковий потяг, відповідно зменшиться навантаження на автобусне сполучення, і "ми тоді заберемо якусь кількість наземного транспорту і перекинемо людей в метро".

Столична влада хоче прорахувати графіки руху поїздів метро і зробити їх доступними для пасажирів.

Закриття 6 станцій київського метро на ремонт

Нагадаємо, 8 грудня у Києві було закрито рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки". Причиною цього стала розгерметизація тунелю метро, тож перегін закрили на ремонт. Орієнтовний термін ремонту - пів року.

У КМДА повідомили, що у столиці курсуватиме наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій.

За словами глави МВС Ігоря Клименка, рух на Либідській площі врегулюють, оскільки там стане більше транспорту через закриття метро. Згодом патрульна поліція показала нову схему руху транспорту.

Додамо, що 9 грудня у КМДА розповіли про плани запустити човниковий рух непошкодженим тунелем між станціями метро "Теремки" та "Деміївська".