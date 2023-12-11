В КГГА назвали дату запуска челночного движения метро между закрытыми станциями

Чиновник отметил, что сейчас проводятся испытания такого вида движения в ночное время суток. Далее разработают график движения поездов для пассажиров метрополитена.

В КГГА уточнили, что власти рассматривают возможность запуска двух поездов по двум путям с интервалом с 30 до 15 минут, и каждый поезд будет ходить с интервалом 15 минут.

Также в планах уменьшение нагрузки на наземный вид транспорта, который сейчас перевозит пассажиров между станциями закрытых метро "Голосеевская" и "Демеевская", рассказал Кандибор.

Таким образом в КГГА будет понимание, что часть пассажиров перейдут в подземку на челночный поезд, соответственно уменьшится нагрузка на автобусное сообщение, и "мы тогда заберем какое-то количество наземного транспорта и перебросим людей в метро".

Столичные власти хотят просчитать графики движения поездов метро и сделать их доступными для пассажиров.

Закрытие 6 станций киевского метро на ремонт

Напомним, 8 декабря в Киеве было закрыто движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки". Причиной тому стала разгерметизация тоннеля метро, поэтому перегон закрыли на ремонт. Ориентировочный термин ремонта - полгода.

В КГГА сообщили, что в столице будет курсировать наземный транспорт, что будет дублировать маршруты закрытых станций.

По словам главы МВД Игоря Клименко, движение на Лыбидской площади урегулируют, поскольку там станет больше транспорта из-за закрытия метро. Позже патрульная полиция показала новую схему движения транспорта.

Добавим, что 9 декабря в КГГА рассказали о планах запустить челночное движение по неповрежденному тоннелю между станциями метро "Теремки" и "Демеевская".