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У Києві змінили схему руху транспорту на Либідській: карта проїзду

Київ, Субота 09 грудня 2023 13:10
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У Києві змінили схему руху транспорту на Либідській: карта проїзду Фото: у Києві змінили схему руху транспорту на Либідській (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Поліція змінила схему руху на Либідській площі у Києві. Причиною цього стало закриття шести станцій метро на синій гілці метро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Департаменту патрульної поліції Києва Олексія Білошицького у Telegram.

Зазначається, що рух розворотними кільцями на площі Либідській буде дозволено лише громадському транспорту за встановленими маршрутами. Пізніше будуть встановлені відповідні дорожні знаки.

Для іншого транспорту розворот організовано за маршрутом: вулиця Велика Васильківська - вулиця Ковпака - вулиця Антоновича.

У Києві змінили схему руху транспорту на Либідській: карта проїзду

Для контролю та регулювання дорожнього руху на кінцевих зупинках громадського транспорту будуть залучені додаткові екіпажі патрульної поліції.

Для зручності пасажирів поліція пропонує облаштувати зупинку громадського транспорту на вулиці Антоновича, 176 (поряд з ТРЦ Ocean Plaza).

Частину синьої гілки метро закрили

Вчора, 8 грудня, рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві закрили. Причиною цього стала розгерметизація тунелю метро, тому перегін закрили на ремонт.

В КМДА повідомили, що в столиці курсуватиме наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій. Глава МВС заявив, що рух на Либідській площі врегулюють, оскільки там побільшає транспорту через закриття метро.

Транспортний експерт Олександр Гречко для РБК-Україна вже оцінив, як позначиться часткове закриття метро в Києві.

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