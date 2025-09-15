Ключовий нафтовий хаб в РФ відновив роботу після атаки українських дронів, - Bloomberg

Порт "Приморськ" у Ленінградській області, який є ключовим хабом для експорту російської нафти, відновив роботу після атаки українських дронів 12 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Згідно з даними відстеження суден, два танкери з нафтою - Walrus і Samos - завершили завантаження в порту "Приморськ" минулими вихідними.

Зазначається, що танкер Walrus вже залишив порт, тоді як Samos все ще стоїть на якорі з вантажем, призначеним для Туреччини. Третій танкер Jagger пришвартований біля нафтового термінала.

Видання нагадало, що внаслідок атаки українських дронів на порт "Приморськ" постраждали три насосні станції, які перекачують нафту до Усть-Луги. В самому порту призупинено відвантаження нафти.

У Приморську знаходиться найбільший нафтовий термінал Росії у Балтійському морі, з якого у серпні відвантажувалося 970 000 барелів нафти марки Urals на день.