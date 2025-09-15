ua en ru
Ключовий нафтовий хаб в РФ відновив роботу після атаки українських дронів, - Bloomberg

Понеділок 15 вересня 2025 17:28
Ключовий нафтовий хаб в РФ відновив роботу після атаки українських дронів, - Bloomberg Фото: порт "Приморськ" у РФ відновив роботу після атаки українських дронів (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Порт "Приморськ" у Ленінградській області, який є ключовим хабом для експорту російської нафти, відновив роботу після атаки українських дронів 12 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з даними відстеження суден, два танкери з нафтою - Walrus і Samos - завершили завантаження в порту "Приморськ" минулими вихідними.

Зазначається, що танкер Walrus вже залишив порт, тоді як Samos все ще стоїть на якорі з вантажем, призначеним для Туреччини. Третій танкер Jagger пришвартований біля нафтового термінала.

Видання нагадало, що внаслідок атаки українських дронів на порт "Приморськ" постраждали три насосні станції, які перекачують нафту до Усть-Луги. В самому порту призупинено відвантаження нафти.

У Приморську знаходиться найбільший нафтовий термінал Росії у Балтійському морі, з якого у серпні відвантажувалося 970 000 барелів нафти марки Urals на день.

Атака на порт "Приморськ"

Нагадаємо, вночі 12 вересня дрони СБУ вдарили по найбільшому нафтоналивному порту РФ у Балтійському морі - "Приморську". У порту та на насосній станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти було призупинено.

Орієнтовні щоденні втрати бюджету РФ від припинення експорту можуть становити до 41 млн доларів.

Приморськ" - це ключовий хаб для завантаження "тіньового флоту", з допомогою якого РФ обходить міжнародні санкції та продає нафту на зовнішніх ринках. Через порт щороку проходить близько 60 млн тонн нафти, що приносить Росії приблизно 15 млрд доларів.

