ua en ru
Пн, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ключевой нефтяной хаб в РФ возобновил работу после атаки украинских дронов, - Bloomberg

Понедельник 15 сентября 2025 17:28
UA EN RU
Ключевой нефтяной хаб в РФ возобновил работу после атаки украинских дронов, - Bloomberg Фото: порт "Приморск" в РФ возобновил работу после атаки украинских дронов (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Порт "Приморск" в Ленинградской области, который является ключевым хабом для экспорта российской нефти, возобновил работу после атаки украинских дронов 12 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно данным отслеживания судов, два танкера с нефтью - Walrus и Samos - завершили загрузку в порту "Приморск" в минувшие выходные.

Отмечается, что танкер Walrus уже покинул порт, тогда как Samos все еще стоит на якоре с грузом, предназначенным для Турции. Третий танкер Jagger пришвартован возле нефтяного терминала.

Издание напомнило, что в результате атаки украинских дронов на порт "Приморск" пострадали три насосные станции, которые перекачивают нефть в Усть-Лугу. В самом порту приостановлена отгрузка нефти.

В Приморске находится крупнейший нефтяной терминал России в Балтийском море, с которого в августе отгружалось 970 000 баррелей нефти марки Urals в день.

Атака на порт "Приморск"

Напомним, ночью 12 сентября дроны СБУ ударили по крупнейшему нефтеналивному порту РФ в Балтийском море - "Приморску". В порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти была приостановлена.

Ориентировочные ежедневные потери бюджета РФ от прекращения экспорта могут составлять до 41 млн долларов.

"Приморск" - это ключевой хаб для загрузки "теневого флота", с помощью которого РФ обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках. Через порт ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти, что приносит России примерно 15 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАФТА Война в Украине Атака дронов
Новости
Стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым: что говорят в ГПСУ
Стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым: что говорят в ГПСУ
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"