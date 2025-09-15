Ключевой нефтяной хаб в РФ возобновил работу после атаки украинских дронов, - Bloomberg
Порт "Приморск" в Ленинградской области, который является ключевым хабом для экспорта российской нефти, возобновил работу после атаки украинских дронов 12 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Согласно данным отслеживания судов, два танкера с нефтью - Walrus и Samos - завершили загрузку в порту "Приморск" в минувшие выходные.
Отмечается, что танкер Walrus уже покинул порт, тогда как Samos все еще стоит на якоре с грузом, предназначенным для Турции. Третий танкер Jagger пришвартован возле нефтяного терминала.
Издание напомнило, что в результате атаки украинских дронов на порт "Приморск" пострадали три насосные станции, которые перекачивают нефть в Усть-Лугу. В самом порту приостановлена отгрузка нефти.
В Приморске находится крупнейший нефтяной терминал России в Балтийском море, с которого в августе отгружалось 970 000 баррелей нефти марки Urals в день.
Атака на порт "Приморск"
Напомним, ночью 12 сентября дроны СБУ ударили по крупнейшему нефтеналивному порту РФ в Балтийском море - "Приморску". В порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти была приостановлена.
Ориентировочные ежедневные потери бюджета РФ от прекращения экспорта могут составлять до 41 млн долларов.
"Приморск" - это ключевой хаб для загрузки "теневого флота", с помощью которого РФ обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках. Через порт ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти, что приносит России примерно 15 млрд долларов.