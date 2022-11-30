ua ru
Ср, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ключові країни G7 планують обмежити ціну на нафту Росії до 60 доларів, - Blommberg

Новость на русском →
Середа 30 листопада 2022 18:53
Ключові країни G7 планують обмежити ціну на нафту Росії до 60 доларів, - Blommberg Фото: ключові країни G7 планують обмежити ціну на нафту Росії до 60 доларів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Країни Європейського Союзу обговорюють можливість обмеження ціни на російську сиру нафту до 60 доларів за барель.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Переговори в ЄС застрягли ще минулого тижня. Коли Польща та країни Балтії вимагають ціни, яка чинитиме більший тиск на доходи Росії, Греція та інші країни-судноплавці вимагаються вищі цифри.

Наразі неясно, чи усі країни погоджуються з обмеженням на рівні 60 доларів. Водночас більшість готові прийняти це, якщо цей рівень буде поєднаний з іншими вимогами, які задовольняються.

Будь-яка угода на рівні ЄС вимагає погодження усіх країн-членів та безпосередньо G7. Як відзначив співрозмовник видання, обмеження на рівні 60 доларів відповідає діапазону країн Великої сімки.

Водночас обидві групи країн ЄС хочуть, аби верхня межа включала в себе механізм перегляду. Греція пропонує проводити перегляд кожні два місяці, починаючи з середини січня, аби своєчасно оцінювати розвиток ринку. Афіни, Кіпр та Мальта вимагаються гарантій того, що судноплавна галузь не буде дискримінована міжнародними конкурентами у разі введення верхнього ліміту.

Польща й країни Балтії просять більш рішучого прогресу щодо нового пакету санкцій ЄС.

Країни G7 планують запровадити верхню межу цін вже до понеділка, коли мають набути чинності ширші санкції союзу щодо санкцій. Обмеження передбачають заборону на судноплавству й послуги, які необхідні для транспортування нафти Росії. Аналогічні санкції, які включають обмеження ціни на інші нафтопродукти повинні бути введенні вже в лютому.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що представники країн ЄС не змогли домовитися про обмеження цін на російську сиру нафту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація Евросоюз
NEWS
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
Збивають навіть балістичні ракети. Що відомо про Patriot і чи може Україна їх отримати
DAILY
Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію
Ростислав Шаправськийголовний редактор Звідки у Путіна гроші на війну та коли санкції Заходу зупинять Росію