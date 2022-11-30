Ключові країни G7 планують обмежити ціну на нафту Росії до 60 доларів, - Blommberg

Країни Європейського Союзу обговорюють можливість обмеження ціни на російську сиру нафту до 60 доларів за барель.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Переговори в ЄС застрягли ще минулого тижня. Коли Польща та країни Балтії вимагають ціни, яка чинитиме більший тиск на доходи Росії, Греція та інші країни-судноплавці вимагаються вищі цифри.

Наразі неясно, чи усі країни погоджуються з обмеженням на рівні 60 доларів. Водночас більшість готові прийняти це, якщо цей рівень буде поєднаний з іншими вимогами, які задовольняються.

Будь-яка угода на рівні ЄС вимагає погодження усіх країн-членів та безпосередньо G7. Як відзначив співрозмовник видання, обмеження на рівні 60 доларів відповідає діапазону країн Великої сімки.

Водночас обидві групи країн ЄС хочуть, аби верхня межа включала в себе механізм перегляду. Греція пропонує проводити перегляд кожні два місяці, починаючи з середини січня, аби своєчасно оцінювати розвиток ринку. Афіни, Кіпр та Мальта вимагаються гарантій того, що судноплавна галузь не буде дискримінована міжнародними конкурентами у разі введення верхнього ліміту.

Польща й країни Балтії просять більш рішучого прогресу щодо нового пакету санкцій ЄС.

Країни G7 планують запровадити верхню межу цін вже до понеділка, коли мають набути чинності ширші санкції союзу щодо санкцій. Обмеження передбачають заборону на судноплавству й послуги, які необхідні для транспортування нафти Росії. Аналогічні санкції, які включають обмеження ціни на інші нафтопродукти повинні бути введенні вже в лютому.