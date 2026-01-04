Ключові HR-підходи у 2026 році: думка HR-директора ДТЕК

Директорка з управління персоналом компанії ДТЕК Олена Семич розповіла про своє бачення щодо найкращих HR-практик, які вона буде використовувати у 2026 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes Ukraine.
Зокрема, видання провело опитування серед учасників списку "Найефективніші HR-керівники України", в який входить Семич, стосовно найефективніших HR-практик у 2026 році.
Семич розповіла, що ДТЕК досліджує психоемоційний стан людей, досвід роботи в умовах війни та реальні запити на підтримку.
"Це дозволяє приймати точніші управлінські рішення і працювати з командами з урахуванням їхнього конкретного контексту", - наголосила вона.
Також Семич додала, що в 2026 році вона буде швидше відмовлятись від рішень та підходів, які не дають результату.
"У ситуації постійної невизначеності для мене важливо вміти вчасно переглядати плани й адаптувати інструменти роботи з людьми", - підсумувала вона.
Нагадаємо, раніше Семич було визнано одним з найкращих HR-директорів України.
Також у 2024 році ДТЕК Ріната Ахметова також було визнано одним з найкращих роботодавців України.
Як писало РБК-Україна до цього, компанія ДТЕК отримала відзнаку за найкращу програму з підтримки ветеранів. У рейтингу найкращих роботодавців взяли участь 150 компаній.