Ключевые HR-подходы в 2026 году: мнение HR-директора ДТЭК

В частности, издание провело опрос среди участников списка "Самые эффективные HR-руководители Украины", в который входит Семич, относительно самых эффективных HR-практик в 2026 году.

Семич рассказала, что ДТЭК исследует психоэмоциональное состояние людей, опыт работы в условиях войны и реальные запросы на поддержку.

"Это позволяет принимать более точные управленческие решения и работать с командами с учетом их конкретного контекста", - подчеркнула она.

Также Семич добавила, что в 2026 году она будет скорее отказываться от решений и подходов, которые не дают результата.

"В ситуации постоянной неопределенности для меня важно уметь вовремя пересматривать планы и адаптировать инструменты работы с людьми", - подытожила она.