Ключове завдання буде вижити. На випадок повного блекауту всі ОВА мають секретні плани реагування

Ключовим завданням у разі повного блекауту буде вижити, тому наразі уряд робить усе можливе, аби не допустити такого сценарію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми готуємося до усіх можливих сценаріїв розвитку подій. До керівників ОВА, очільників громад доведені плани реагування на випадок критичних ситуацій. Ці документи мають гриф "Для службового користування" і не можуть бути публічно озвучені", - запевнив Шмигаль.

Він назвав ініціативу президента України Володимира Зеленського зі створення "Пунктів незламності" єдиним реалістичним шляхом у разі блекауту у великих містах.

"Станом на минулий тиждень таких "Пунктів незламності" в Україні 5 тисяч. Уряд прийняв рішення і повністю внормував питання створення і функціонування цих пунктів: фінансування, утримання чергових, постачання пального тощо. Очікуємо, що через два тижні "Пунктів незламності" буде вже від 15 до 17 тисяч. Це буде той інструмент, який допомагатиме людям вижити в критичні часи, коли може статися блекаут", - запевнив прем'єр.

При цьому він підкреслив, що йдеться не про комфорт. Саме у "Центрах незламності" мають бути забезпечені мінімальний набори для виживання: їжа, тепла вода, тепло, зв'язок та електроенергія. Крім того, очільник уряду звернув увагу на вокзали, які можуть стати прихистком для сотень тисяч людей, і навіть школи і лікарні.

Проте великою проблемою в разі блекауту Шмигаль назвав стан системи опалення, збереження якої належить до функції місцевої влади.

"Ми пережили Алчевськ, цей кейс пам'ятатиме не одне покоління. Всі чітко знають, що при мінусовій температурі буде 1-2 доби для того, щоб злити воду з опалювальних систем, аби не відбулося їх замерзання. Всі протоколи прописані, всі знають, що робити", - констатував прем'єр.

Шмигаль заперечив велике централізоване переміщення людей в так звану сільську місцевість, особливо якщо вся країна опиниться в умовах гуманітарної катастрофи.

"Ми розуміємо, що відбуватиметься. Частина людей переїде в найближчі сільські населені пункти, частина планує залишитись у містах і вже зробила відповідні приготування. В тому числі ті самі 500 тисяч генераторів, про які я говорив. Хтось прийде в "Пункт незламності". Хтось виїде за кордон", - прокоментував Шмигаль.

Прем'єр запевнив, що всі відповідні служби мають окремі інструкції - соціальні працівники, енергетики та інші, які мають максимально швидко відновити систему і заживити першочергово "об’єкти виживання" - постачання води, тепла і зв’язку.