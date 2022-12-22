Ключевая задача будет выжить. В случае полного блэкаута все ОВА имеют секретные планы реагирования

Ключевой задачей в случае полного блэкаута будет выжить, поэтому правительство делает все возможное, чтобы не допустить такого сценария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля информационному агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы готовимся ко всем возможным сценариям развития событий. Руководителям ОВА, руководителям общин доведены планы реагирования на случай критических ситуаций. Эти документы имеют гриф "Для служебного пользования" и не могут быть публично озвучены", - заверил Шмыгаль.

Он назвал инициативу президента Украины Владимира Зеленского по созданию "Пунктов несокрушимости" единственным реалистичным путем в случае блэкаута в крупных городах.

"По состоянию на прошлую неделю таких "Пунктов несокрушимости" в Украине 5 тысяч. Правительство приняло решение и полностью нормировало вопросы создания и функционирования этих пунктов: финансирование, содержание дежурных, поставки горючего и т. д. Ожидаем, что через две недели "Пунктов несокрушимости" будет уже от 15 до 17 тысяч. Это будет тот инструмент, который поможет людям выжить в критические времена, когда может произойти блэкаут", - заверил премьер.

При этом он подчеркнул, что речь идет не о комфорте. Именно в "Центрах несокрушимости" должны быть обеспечены минимальные наборы для выживания: еда, теплая вода, тепло, связь и электроэнергия. Кроме того, глава правительства обратил внимание на вокзалы, которые могут стать убежищем для сотен тысяч людей, а также школы и больницы.

Однако большой проблемой в случае блэкаута Шмыгаль назвал состояние системы отопления, сохранение которой относится к функции местных властей.

"Мы пережили Алчевск, этот кейс будет помнить не одно поколение. Все прекрасно понимают, что при минусовой температуре будет 1-2 суток для того, чтобы слить воду из отопительных систем, чтобы не произошло их замерзания. Все протоколы прописаны, все знают, что делать", - констатировал премьер.

Шмыгаль отрицает большое централизованное перемещение людей в так называемую сельскую местность, особенно если вся страна окажется в условиях гуманитарной катастрофы.

"Мы понимаем, что будет происходить. Часть людей переедет в ближайшие сельские населенные пункты, часть планирует остаться в городах и уже сделала соответствующие приготовления. В том числе те же 500 тысяч генераторов, о которых я говорил. Кто-то придет в "Пункт несокрушимости". Кто-то выедет за границу", - прокомментировал Шмигаль.

Премьер заверил, что у всех соответствующих служб есть отдельные инструкции - социальных работников, энергетиков и других, которые должны максимально быстро восстановить систему и заживить в первую очередь "объекты выживания" - поставки воды, тепла и связи.