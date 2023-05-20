Ключова мета РФ. Окупанти перекинули до Бахмута додаткові сили, - розвідка Британії

Бахмут залишається для Росії ключовою ціллю. Тому окупанти перекинули на Бахмутський напрямок додаткові сили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.
"За останні чотири дні Росія, ймовірно, передислокувала до кількох батальйонів для посилення Бахмутського напрямку", - зазначає британська розвідка.
Це сталося на тлі просування українських військ на флангах та публічних заяв засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина про те, що його найманці можуть вийти з Бахмута.
"У зв’язку з тим, що Росія, ймовірно, має відносно небагато незадіяних бойових підрозділів в Україні, передислокація є помітним зобов’язанням російського командуванням", - кажуть розвідники.
При цьому Міноборони Британії підкреслює, що російське командування продовжує розглядати захоплення Бахмута як ключову мету війни.
За даними Міноборони, українські військові за останній тиждень просунулися на 20 квадратних кілометрів на Бахмутському напрямку. Захисники відкидають ворога на флангах, а у самому місті окупанти мають певні успіхи.
При цьому заступниця міністра оборони Ганна Маляр вчора повідомила, що у передмісті Бахмута знизилися темпи просування Сил оборони, але ЗСУ відбивають усі атаки.
Аналітики ISW вважають, що ЗСУ усунули загрозу оточення українських сил у Бахмуті.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.