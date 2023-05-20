UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ключова мета РФ. Окупанти перекинули до Бахмута додаткові сили, - розвідка Британії

Фото: РФ перекинула до Бахмуту додаткові батальйони (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бахмут залишається для Росії ключовою ціллю. Тому окупанти перекинули на Бахмутський напрямок додаткові сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

"За останні чотири дні Росія, ймовірно, передислокувала до кількох батальйонів для посилення Бахмутського напрямку", - зазначає британська розвідка.

Це сталося на тлі просування українських військ на флангах та публічних заяв засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина про те, що його найманці можуть вийти з Бахмута.

"У зв’язку з тим, що Росія, ймовірно, має відносно небагато незадіяних бойових підрозділів в Україні, передислокація є помітним зобов’язанням російського командуванням", - кажуть розвідники.

При цьому Міноборони Британії підкреслює, що російське командування продовжує розглядати захоплення Бахмута як ключову мету війни.

Ситуація у Бахмуті

За даними Міноборони, українські військові за останній тиждень просунулися на 20 квадратних кілометрів на Бахмутському напрямку. Захисники відкидають ворога на флангах, а у самому місті окупанти мають певні успіхи.

При цьому заступниця міністра оборони Ганна Маляр вчора повідомила, що у передмісті Бахмута знизилися темпи просування Сил оборони, але ЗСУ відбивають усі атаки.

Аналітики ISW вважають, що ЗСУ усунули загрозу оточення українських сил у Бахмуті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВеликобританіяБахмутВійна в УкраїніВійна Росії проти України