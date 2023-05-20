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Ключевая цель РФ. Оккупанты перебросили в Бахмут дополнительные силы, - разведка Британии

Фото: РФ перебросила в Бахмут дополнительные батальоны (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бахмут остается для России ключевой целью. Поэтому оккупанты перебросили на Бахмутское направление дополнительные силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

"За последние четыре дня Россия, вероятно, передислоцировала в несколько батальонов для усиления Бахмутского направления", - отмечает британская разведка.

Это произошло на фоне продвижения украинских войск на флангах и публичных заявлений основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о том, что его наемники могут выйти из Бахмута.

"В связи с тем, что у России, вероятно, есть относительно немного незадействованных боевых подразделений в Украине, передислокация является заметным обязательством российского командования", - говорят разведчики.

При этом Минобороны Британии подчеркивает, что российское командование продолжает рассматривать захват Бахмута как ключевую цель войны.

Ситуация в Бахмуте

По данным Минобороны, украинские военные за последнюю неделю продвинулись на 20 квадратных километров в Бахмутском направлении. Защитники отвергают врага на флангах, а в самом городе оккупанты имеют определенные успехи.

При этом замминистра обороны Анна Маляр вчера сообщила, что в пригороде Бахмута снизились темпы продвижения Сил обороны, но ВСУ отражают все атаки.

Аналитики ISW считают, что ВСУ устранили угрозу оцепления украинских сил в Бахмуте.

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