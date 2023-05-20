Ключевая цель РФ. Оккупанты перебросили в Бахмут дополнительные силы, - разведка Британии

Бахмут остается для России ключевой целью. Поэтому оккупанты перебросили на Бахмутское направление дополнительные силы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.
"За последние четыре дня Россия, вероятно, передислоцировала в несколько батальонов для усиления Бахмутского направления", - отмечает британская разведка.
Это произошло на фоне продвижения украинских войск на флангах и публичных заявлений основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о том, что его наемники могут выйти из Бахмута.
"В связи с тем, что у России, вероятно, есть относительно немного незадействованных боевых подразделений в Украине, передислокация является заметным обязательством российского командования", - говорят разведчики.
При этом Минобороны Британии подчеркивает, что российское командование продолжает рассматривать захват Бахмута как ключевую цель войны.
По данным Минобороны, украинские военные за последнюю неделю продвинулись на 20 квадратных километров в Бахмутском направлении. Защитники отвергают врага на флангах, а в самом городе оккупанты имеют определенные успехи.
При этом замминистра обороны Анна Маляр вчера сообщила, что в пригороде Бахмута снизились темпы продвижения Сил обороны, но ВСУ отражают все атаки.
Аналитики ISW считают, что ВСУ устранили угрозу оцепления украинских сил в Бахмуте.
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