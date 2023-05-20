ISW: контратаки ЗСУ усунули загрозу російського оточення Сил оборони у Бахмуті

Мрії російських окупантів щодо оточення підрозділів ЗСУ у Бахмуті були зруйновані успішними контратаками Сил оборони України в районі населеного пункту. Так, це змусило війська РФ виділити ресурси для захисту від обмежених та локальних українських наступальних операцій.

Згідно з заявою українських офіційних осіб, війська РФ зосередили більшу частину своїх резервів у районі Бахмута і сповільнили контратаки ЗСУ за останню добу.

Так, за словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр 19 травня, російські загарбники зосередили більшу частину своїх резервів на Бахмутському напрямку, що сповільнило темпи наступу українських військ. Вона додала, що ЗСУ продовжують контратаки на північній та південній околицях Бахмута і просунулися на 500 метрів на одному фланзі та на 1000 метрів на іншому.

Деякі російські блогери вітали уповільнення українських темпів просування та стверджували, що ЗСУ нібито не в змозі витримувати тривалі локальні контратаки в районі Бахмута.

Проте російські сили на флангах Бахмута, скоріш за все, залишаються слабкими, зазначають експерти ISW.

Засновник російської ПВК "Вагнера" Євген Пригожин 19 травня продовжував критикувати російську 4-ту мотострілецьку бригаду (2-й армійський корпус "ЛНРівців") за відступ з оборонних рубежів на південний захід від селища Іванівське (6 км на захід від Бахмута).

"Українські контратаки під Бахмутом, ймовірно, усунули загрозу оточення Росією українських військ у Бахмуті та змусили російські війська виділити мізерні військові ресурси для захисту від обмежених та локальних наступальних зусиль, як, ймовірно, і планувало українське командування", - пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Ключові висновки