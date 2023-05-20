Ключова мета РФ. Окупанти перекинули до Бахмута додаткові сили, - розвідка Британії

Бахмут залишається для Росії ключовою ціллю. Тому окупанти перекинули на Бахмутський напрямок додаткові сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

"За останні чотири дні Росія, ймовірно, передислокувала до кількох батальйонів для посилення Бахмутського напрямку", - зазначає британська розвідка.

Це сталося на тлі просування українських військ на флангах та публічних заяв засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина про те, що його найманці можуть вийти з Бахмута.

"У зв’язку з тим, що Росія, ймовірно, має відносно небагато незадіяних бойових підрозділів в Україні, передислокація є помітним зобов’язанням російського командуванням", - кажуть розвідники.

При цьому Міноборони Британії підкреслює, що російське командування продовжує розглядати захоплення Бахмута як ключову мету війни.

Ситуація у Бахмуті

За даними Міноборони, українські військові за останній тиждень просунулися на 20 квадратних кілометрів на Бахмутському напрямку. Захисники відкидають ворога на флангах, а у самому місті окупанти мають певні успіхи.

При цьому заступниця міністра оборони Ганна Маляр вчора повідомила, що у передмісті Бахмута знизилися темпи просування Сил оборони, але ЗСУ відбивають усі атаки.

Аналітики ISW вважають, що ЗСУ усунули загрозу оточення українських сил у Бахмуті.

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