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Интервью

Ключевым вопросом на следующей пленарной неделе будет вопрос ЦИК

НовостиПолитика    21.06.2018 - 15:03
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Парубий сообщил, что 1 июля вновь соберет глав фракций

Вопрос обновления состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) будет ключевым вопросом на следующей пленарной неделе. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий в эфире канала 112, передает РБК-Украина.

"На следующей неделе - ключевым решением будет - об обновлении состава ЦИК. Я встречался еще месяц назад с главами фракций. Я собственно обратился к ним с просьбой провести консультации для того, чтобы выработать формулу - как из 14 кандидатов выбирать 13. 1 июля я снова соберу глав фракций и буду рекомендовать, чтобы мы не оттягивали этот процесс", - заявил Парубий.

Напомним, 18 апреля Комитет Верховной рады по правовой политике принял решение рекомендовать парламенту определиться относительно назначения 14 кандидатов в ЦИК.

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Теги публикации: Центральная избирательная комиссия, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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