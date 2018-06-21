Ключевым вопросом на следующей пленарной неделе будет вопрос ЦИК

Парубий сообщил, что 1 июля вновь соберет глав фракций
Вопрос обновления состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) будет ключевым вопросом на следующей пленарной неделе. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий в эфире канала 112, передает РБК-Украина.
"На следующей неделе - ключевым решением будет - об обновлении состава ЦИК. Я встречался еще месяц назад с главами фракций. Я собственно обратился к ним с просьбой провести консультации для того, чтобы выработать формулу - как из 14 кандидатов выбирать 13. 1 июля я снова соберу глав фракций и буду рекомендовать, чтобы мы не оттягивали этот процесс", - заявил Парубий.
Напомним, 18 апреля Комитет Верховной рады по правовой политике принял решение рекомендовать парламенту определиться относительно назначения 14 кандидатов в ЦИК.